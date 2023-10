Ai nastri di partenza il festival letterario Marina Cafè Noir - Notizie

Un ricordo toccante di Michela Murgia; i debutti in Italia dell'antropologo Eduardo Kohn e della romanziera Annabel Streets; la prima volta in Sardegna di Katerina Poladjan; la grande narrativa con Cristina Cassar Scalia; chiusura in musica con i Casinò Royale,...

Fonte: Ansa Sardegna