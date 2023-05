Ai domiciliari per attentati incendiari, se ne va a passeggio: fermato, il giudice lo manda in carcere

Cronaca L'uomo è accusato anche di violenza a pubblico ufficiale, per aver aggredito i carabinieri

Carabinieri - Immagine d'archivio

Muravera

L’uomo è accusato anche di violenza a pubblico ufficiale, per aver aggredito i carabinieri

È stato arrestato l’altro ieri per alcuni attentati incendiari e stava confezionando un altro ordigno, ma quando i carabinieri – ieri mattina – sono andati a prenderlo a casa per portarlo in Tribunale, per il giudizio con rito direttissimo, l’uomo non c’era: aveva violato gli arresti domiciliari. È stato quindi anche denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica.

Si tratta di un sessantanovenne incensurato di Muravera che i militari hanno rintracciato in via Roma, dove stava tranquillamente passeggiando.

L’uomo è stato prelevato e tradotto presso il Tribunale di Cagliari, qui il giudice ne ha convalidato l’arresto e, al termine del rito direttissimo, ne ha disposto il trasferimento presso la casa circondariale di Uta.

Il pensionato deve rispondere anche di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’altro ieri, quando i carabinieri si erano presentati a casa sua li aveva accolti lanciando contro di loro diversi oggetti.

Mercoledì, 31 maggio 2023

commenta