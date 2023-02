AI: CRS4 Cagliari emula un computer quantistico da 30 qubit - Sardegna

Il team del quantum computing del Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna CRS4, formato dalla ricercatrice Giuliana Siddi e dai tecnologi Marco Moro e Michele Muggiri, grazie alle infrastrutture di calcolo acquisite con il recente investimento da oltre 3 milioni di euro, è riuscito ad emulare le operazioni di un computer quantistico da 30 quantum bit (qubit), superando con successo i test convenzionali (benchmark) che validano il massimo numero di qubit simulabili in modo affidabile con hardware tradizionale.

Un computer quantistico sfrutta alcune delle proprietà uniche della fisica quantistica e consente di risolvere problemi estremamente complessi anche per gli attuali supercomputer. Il fatto di utilizzare i qubit (e non i normali bit) consente di immagazzinare un'enorme quantità di informazioni e consumare meno energia rispetto ai computer classici.

Il gruppo di esperti del CRS4 ha utilizzato specifici software chiamati "simulatori di computer quantistici" che consentono di emulare il comportamento di una macchina quantistica sfruttandone le più svariate possibilità di applicazione. Tra i più importanti: l'apprendimento automatico (machine learning); l'intelligenza artificiale; la chimica; la farmacologia; la finanza; la salute; la sicurezza informatica.

"Con orgoglio si può affermare che è stato possibile emulare le operazioni di un computer quantistico da 30 qubit grazie all'utilizzo delle nuove infrastrutture del centro di calcolo che raggiunge una potenza installata pari a 4,3 PetaFlops e uno spazio di archiviazione di 6,3 PetaByte - dice Giacomo Cao, amministratore unico del CRS4 - Questo risultato è comparabile con quelli raggiunti recentemente da altri centri di ricerca nazionali e internazionali. Auspichiamo naturalmente di poter disporre nel più breve tempo possibile di una macchina quantistica da 100 qubit che ci permetterebbe di incrementare ulteriormente le prestazioni di calcolo e diventare uno dei Centri più performanti a livello internazionale su questa tematica".



