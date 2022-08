Cagliari

Pronto soccorso senza personale, la minoranza chiede lo stop all’appalto da 9 milioni

“Si tratta di decisioni senza né capo né coda, su cui la Regione deve tornare indietro. E su cui la politica non può far finta di niente: chiederemo di portare la discussione in Commissione sanità”. Così Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale, sulla notizia del mega appalto da 9 milioni di euro deliberato dall’Ares per il reclutamento di “medici in affitto” da destinare ai Pronto soccorso in maggiore difficoltà nell’isola: Oristano, Ghilarza, Bosa, Nuoro, Sorgono, Lanusei, Iglesias e Carbonia.

Mentre annuncia una richiesta di accesso agli atti e un’interrogazione sull’appalto, Agus ricorda che “l’assessore Nieddu poco tempo fa ha dichiarato pubblicamente di essere a favore della sanità pubblica e di essere contrario alle esternalizzazioni. Dispiace ora constatare come, a poche settimane di distanza da quelle dichiarazioni, sia stato platealmente sconfessato dalla direzione di un azienda, l’Ares, a cui in teoria dovrebbe impartire indirizzi politici”,

Secondo il capogruppo dei Progressisti, “la delibera approvata da Ares è un fatto grave. Da mesi chiediamo un cambio di rotta sui Pronto soccorso. La crisi che stiamo vivendo riguarda tutta la Sardegna, non è circoscritta a un singolo territorio. Eppure la sanità regionale si è limitata ad osservare inerte la situazione mentre i problemi diventavano enormi. Mentre alcuni Pronto soccorso chiudevano e gli altri andavano in sovraccarico. Mesi e mesi di attesa statica. Per poi togliere dal cilindro la soluzione buona per tutte le stagioni: la privatizzazione. Gli affidamenti a soggetti esterni, anche nel recente passato, si sono rivelati inadeguati.”