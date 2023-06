Agriturismo Coldiretti, Michelina Mulas confermata alla presidenza di Terranostra Oristano

Oristano

Antonella Orrù è di nuovo la vicepresidente. Ecco il Consiglio direttivo

Sono stati rinnovati i quadri direttivi della Associazione Terranostra Oristano, sodalizio che aggrega gli agriturismo Coldiretti della provincia.

L’assemblea dei soci Terranostra ha deliberato stamane la nuova composizione del consiglio direttivo: di cui fanno parte Alberto Flore ( Agriturismo Da Lino -Samugheo), Francesco Casule (Agriturismo Pittinuri-Santa Caterina di Pittinuri-Cuglieri ); Michelina Mulas (Agriturismo Su Grabiolu – Siamanna), Antonella Anna Maria Orrù (Agriturismo Il Giglio – Siamaggiore) e Diego Mura (Agriturismo Sa Tanchitta – Ula Tirso ).

Eletti anche il presidente e vice presidente: sono state riconfermate rispettivamente le due imprenditrici agricole Michelina Mulas e Antonella Anna Maria Orrù. Un ufficio presidenza fortemente caratterizzato al femminile, a testimoniare il ruolo fondamentale ricoperto negli agriturismo dalle imprenditrici.

L’impegno della presidenza è stato accettato da Michelina Mulas con “l’auspicio di una collaborazione stretta tra operatori agrituristici, capace di costruire percorsi virtuosi di collaborazione ed attività utili a tutti, in primis con una informazione puntuale. Ritiene che le premesse siano positive vista anche l’ attività e il dinamismo dimostrato dagli agriturismo Coldiretti”.

Per Emanuele Spanò, direttore Coldiretti Oristano, gli agriturismo rappresentano i custodi delle biodiversità legate al mondo rurale.

“Biodiversità e genuinità”, ha affermato il dirigente Coldiretti, “da preservare e trasmettere e far vivere ai cittadini che frequentano le strutture, dove l’attenzione per l’ambiente si combina con gli aspetti gastronomici più legati al lavoro contadino. Solo mantenendo una connotazione fortemente legata alla azienda e ai suoi prodotti si caratterizza un’ offerta alternativa e credibile, ciò che in effetti richiede oggi il consumatore”.

“Terranostra e Coldiretti”, ha concluso Spanò, “attiveranno una serie di iniziative tese a far conoscere le caratteristiche delle aziende e dei loro prodotti direttamente in spazi e locali della città di Oristano”.

Sono circa 40 gli agriturismo associati a Coldiretti che operano in provincia di Oristano con la Associazione Terranostra, che dal 2010 aggrega gli operatori fornendo ausilio, informazione e promuovendo iniziative.