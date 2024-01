Uras

Contratto a tempo determinato

Una società agricola di Uras è alla ricerca di un bracciante agricolo da inserire in organico.

Si offre un contratto a tempo determinato.

L’azienda si occupa principalmente della coltivazione di ortaggi in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate) e meloni.

Si cerca una persona in grado di gestire i compiti assegnati con attenzione e responsabilità e che sia disposta a lavorare prevalentemente la mattina.

Tempo fino al 17 marzo per inviare la propria candidatura attraverso l’area riservata del portale di Sardegna Lavoro, seguendo le modalità illustrate in questa pagina.

È possibile leggere l’annuncio completo di lavoro nel sito di Sardegna Lavoro al seguente link .

Domenica, 21 gennaio 2024