Agricoltura sostenibile, da Lollove qualche idea per l’Europa

Nuoro

Un rappresentante di Coldiretti Giovani Sardegna in un gruppo di dialogo della Commissione UE

Un giovane agricoltore di Coldiretti Giovani Impresa Sardegna rappresenterà l’Italia in un gruppo di dialogo civile della Commissione europea, occupando uno dei posti assegnati al Consiglio europeo dei giovani agricoltori (CEJA). È Simone Ciferni, 32 anni, di Lollove, frazione di Nuoro che tiene duro con appena 13 abitanti. Il gruppo nel quale sarà impegnanto per i prossimi due anni si occuperà di greening, il regime di pagamenti diretti che sostiene gli agricoltori che scelgono un uso sostenibile della terra.

“Un incarico di prestigio che inorgoglisse tutti i giovani agricoltori sardi”, commenta il delegato regionale di Coldiretti Giovani, Frediano Mura. “È un traguardo raggiunto grazie al gruppo e al grande lavoro che stiamo portando avanti con tanto entusiasmo, con il coinvolgimento di tantissimi giovani agricoltori in tutta la Sardegna. Simone ha le capacità e la passione per rappresentare al meglio i giovani agricoltori italiani in questo settore”.

Dopo la laurea in Economia e gestione aziendale a Cagliari, Simone Ciferni si è voluto specializzare sullo sviluppo locale, in particolare sui piccoli paesi, e lo ha fatto sia in comunità simili a quella della sua Lollove – in Sud Africa e Costa Rica – e successivamente con lo studio di grandi centri come San Francisco e Washington.

Tornato a Lollove, si è impegnato nel realizzare il suo progetto attraverso l’azienda multifunzionale di famiglia. Ha coinvolto tutti i tredici compaesani, trasformando le debolezze in punti di forza, e trasformando Lollove in un luogo disintossicante, in cui si può riscoprire la quotidianità, fatta di cose semplici e allo stesso tempo rare. Progetto che nel 2019 gli ha consentito di vincere l’Oscar green regionale assegnato da Coldiretti Giovani per la categoria sostenibilità.

“Sono onorato di questo incarico”, dice Simone Ciferni. “Era un mio traguardo quello di potermi confrontare con i colleghi europei e voglio condividere questa gioia con tutti i colleghi sardi di Coldiretti giovani”.

Il Consiglio europeo dei giovani agricoltori – di cui Coldiretti Giovani Impresa è membro – dispone di seggi permanenti nei gruppi di dialogo civile della Commissione europea. I gruppi si compongono di esperti nazionali competenti per materia, ai quali la Commissione Ue si rivolge non solo in fase di elaborazione di una proposta legislativa ma anche per informazioni sugli sviluppi di mercato.

Coldiretti giovani Sardegna è rappresentata a livello nazionale negli assetti di Coldiretti Giovani da Frediano Mura nel comitato nazionale e nel gruppo multifunzionalità, dal giovane allevatore di Fluminimaggiore Mattia Montalbano nel gruppo zootecnia e da Giandomenico Pinna nel comitato apicoltori.

“Sono esperienza che ti formano personalmente ma che aiutano anche nella crescita del nostro gruppo di Coldiretti giovani”, dice Frediano Mura. “La possibilità di confrontarsi a livello nazionale – e adesso anche europeo, con Simone – è una ricchezza per tutti e cercheremo di condividerla con sempre più giovani. Vogliamo promuovere, si spera anche in presenza, momenti di confronto par arrivare a un punto di vista più ampio”.

Sabato, 12 luglio 2021