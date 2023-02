Agricoltura, in Sardegna si coltiva meno e si importa di più. Coldiretti: “Manca la programmazione”

“Dobbiamo riprendere a coltivare in loco per creare quell’economia circolare che ci permetterà di camminare tutti assieme. Vanno bene i provvedimenti tampone, in un periodo di grandi difficoltà”, ha aggiunto Cualbu, “ma bisogna programmare assieme e avere una visione e dati certi per ogni settore”.

“In Sardegna c’è troppa burocrazia e manca la programmazione”, ha detto il presidente regionale della Coldiretti, “basta citare i dati legati al nostro export che si è attestato al 3%, mentre le importazioni sono salite a oltre il 60%. La globalizzazione non è un modello di sviluppo che va bene per la nostra isola”.

Il presidente regionale dell’associazione Battista Cualbu ha ricordato i maggiori problemi che assillano il mondo delle campagne e ha messo in evidenza come negli ultimi 10 anni l’isola ha visto ridurre la propria produzione agricola.

In Sardegna si coltiva la terra sempre meno. A lanciare l’allarme è la Coldiretti regionale, che stamane ha promosso un incontro a Borore. Tanti i temi analizzati, tra cui la mancanza di programmazione e la necessità di interventi immediati per fermare l’emergenza cavallette.

“Siamo in notevole ritardo”, ha detto preoccupato il presidente di Coldiretti Nuorese-Ogliastra Leonardo Salis, “ci stiamo preoccupando per questa stagione. Il problema delle cavallette è emerso nel 2019. Allora eravamo partiti con circa 2.000 ettari di superficie invasa dagli insetti, ora siamo arrivati a 50.000 ettari. È evidente che oggi è più difficile intervenire. Alla Regione avevamo chiesto di destinare le risorse prima per arare le terre incolte, per poi avviare subito dopo i trattamenti mirati dove non possono transitare i mezzi”.

Il direttore di Coldiretti Oristano Emanuele Spanò ha aggiunto che anche a Sedilo le cavallette sono una vera e propria emergenza. E Spanò ha evidenziato anche le criticità che interessano il comparto agricolo e zootecnico sardo: “È emersa l’esigenza di programmare e di farlo con visione, per non perdere opportunità strategiche per il nostro territorio. È necessario fare squadra per costruire in maniera propositiva”.

Lunedì, 13 febbraio 2023