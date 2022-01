In considerazione della emergenza sanitaria da Covid-19 e per favorire la massima partecipazione, anche oggi lo si potrà seguire in diretta streaming collegandosi direttamente al link: https://www.youtube.com/c/SuperTvOristano_STVOristano.

“Il messaggio è chiaro – dichiara Cristiano Deiana direttore del Gal Sinis – l’occasione è di quelle da non lasciarsi sfuggire: saranno tanti i benefici e gli incentivi ai quali gli operatori economici potranno accedere, se il territorio avrà la forza di costruire un grande progetto insieme alle imprese agricole e della pesca. A disposizione ci saranno risorse regionali, nazionali oltre ai fondi del PNRR, tutte previste a favore e per la creazione di un sistema di reti interdistrettuali di filiere, nel nostro caso con lo scopo di coniugare identità territoriali talvolta anche distanti tra loro”.

“Piccole, medie o grandi aziende, con esperienze già economicamente importanti e attive sui mercati regionali e nazionali, o di recente costituzione, tutte sono invitate a dare il loro contributo. – afferma il presidente Murana. – I partecipanti agli incontri e anche chi non ha potuto esserci, potranno scaricare dal sito all’indirizzo: https://www.distrettoruralesco.it una scheda di adesione al Distretto Rurale Sardegna Centro Occidentale che dovrà essere compilata e avrà lo scopo di creare un archivio da cui attingere al momento opportuno, per individuare le peculiarità e le necessità di ogni componente del costituendo Distretto”.

“Sono circa 125 i chilometri di coste da Marceddi a Is Benas, e i 5200 ettari di Lagune, il 44% di tutte quelle presenti in Sardegna, che – e conclude Mauro Tuzzolino – assieme producono circa 40 milioni di euro all’anno, a dare un alto valore al territorio su cui insistono”.

Fonte: Link Oristano

