Un agricoltore 39enne di Senorbì, dopo aver individuato sul sito “Subito.it” un fiammante trattore di una marca prestigiosa, venduto a prezzi stracciati, si era determinato a bloccare l’affare pagando un anticipo di mille e 850 a titolo di acconto su una carta Postepay riferibile all’autore dell’inserzione. Il saldo sarebbe dovuto avvenire alla consegna, ma così non è stato perché il venditore immediatamente dopo aver percepito il denaro è scomparso da tutti i radar. Sono spariti dagli schermi anche l’inserzione web e il numero telefonico del venditore, che è risultato a questo punto non essere più attivo. I militari sono comunque giunti a lui andando a ricostruire con l’ausilio di Poste Italiane a chi fosse riconducibile la carta magnetica sulla quale era confluito il denaro truffato. Si tratta di un cinquantenne residente in provincia di Milano già noto per precedenti analoghe imprese. È stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa aggravata.

L'articolo Agricoltore di Senorbì compra un trattore sul web, ma è una truffa: denunciato un milanese proviene da Casteddu On line.