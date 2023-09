Agosto da record per i siti culturali del Sinis: crescono visitatori e incassi

Archeologia Il confronto con gli anni precedenti nei dati della Fondazione Mont'e Prama

I Giganti di Mont'e Prama

Cabras

Nuovi record di accessi e incassi ad agosto per i siti gestiti dalla Fondazione Mont’e Prama, dopo un primo semestre 2023 in crescita costante.

Nel mese appena trascorso, i biglietti staccati sono stati 31.851 in totale, l’8% in più dello scorso anno (+6% rispetto all’ultimo anno pre-pandemia); l’incasso ha superato i 145 mila mila euro, in crescita del 18% rispetto all’agosto 2022 (+22% rispetto al 2019).

Positivo anche il dato relativo ai primi otto mesi dell’anno: al 31 agosto erano 120.063 i biglietti staccati tra il Museo civico, l’antica Città di Tharros, la torre di San Giovanni, il sito di Mont’e Prama e l’ipogeo di San Salvatore, contro i 98.497 dello scorso anno (+22%). In questo caso incassi in crescita del 24% rispetto al 2022 e del 14% rispetto all’ultimo anno pre-pandemia.

“Si tratta di numeri importanti, che confermano l’attenzione dei visitatori per la storia antica e le proposte del Parco archeologico naturale del Sinis e che paiono confermare la bontà degli investimenti in promozione effettuati nel corso del 2022”, commenta il presidente della Fondazione, Anthony Muroni.

Mercoledì, 6 settembre 2023

