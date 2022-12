Oristano

Il presidente Giovanni Murru: “Comprando i prodotti locali si contrasta lo spopolamento dei nostri paesi”

Arrosto o in umido, per le feste l’agnello di Sardegna Igp non manca mai. E anche quest’anno a Natale sono tantissimi gli oristanesi pronti a servirlo in tavola. “Le vendite hanno tenuto”, dichiara il presidente di Coldiretti Oristano Giovanni Murru, “la richiesta in questo periodo dell’anno è sempre alta. Poi purtroppo passato il mese di dicembre il prodotto si consuma meno e non riusciamo a tenere gli stessi livelli di vendita”.

Per questa ragione da Coldiretti arriva l’invito alla destagionalizzazione. “È importante che si arrivi a un consumo più consapevole dell’agnell0”, continua Murru, “lo si può preparare in tanti modi, non soltanto arrosto, e soprattutto lo si può consumare non solo in occasione delle feste”.

La tendenza è ormai consolidata. La richiesta cresce sensibilmente all’inizio di dicembre, e così anche il prezzo. Ma poi, dopo Capodanno, il consumo e il prezzo dell’agnello vanno a diminuire sensibilmente. Per cercare di offrire maggiori garanzie e stabilità al settore zootecnico, la scorsa settimana è stato siglato un accordo frutto della legge sulle pratiche sleali. A sottoscriverlo sono stati Consorzio di Tutela dell’agnello Igp di Sardegna, Fratelli Ibba – Abbi group, Coldiretti Sardegna, Fdai e Stc Carni. Secondo il protocollo d’intesa – valido non soltanto nel periodo delle feste – il prezzo dell’agnello di Sardegna Igp non potrà scendere sotto i costi di produzione stabiliti dall’Istituto di servizi per il Mercato agricolo alimentare: 5,62 euro al chilogrammo (peso vivo).