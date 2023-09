Agguato notturno vicino al bancomat, pugno in faccia a una donna per rapinarla

Cronaca I carabinieri poco dopo hanno arrestato il responsabile

Aveva appena ritirato 50 euro al bancomat quando un giovane l’ha colpita con un pugno al volto e le ha strappato lo zainetto, che oltre al denaro conteneva anche il telefono cellulare e altri effetti personali.

La vittima dell’aggressione ha chiesto aiuto ai carabinieri e la sua descrizione dell’aggressore – che nella fuga aveva perso le chiavi della propria abitazione e lo zaino appena rubato – ha permesso di identificarlo immediatamente. I militari l’hanno trovato davanti a casa: cercava di nascondere la felpa indossata durante la rapina.

Poco dopo il giovane di 24 anni, originario di Elmas e domiciliato a Sestu, già noto alle forze dell’ordine, è stato dichiarato in arresto in flagranza di reato.

L’aggressione è avvenuta alle 5.30 circa di questa mattina in via Monserrato, a Sestu. Il giovane ha teso un agguato alla signora di 55 anni davanti allo sportello bancomat della filiale di Banca Intesa. Dopo averla colpita con un pugno sul viso, facendola cadere a terra, l’ha trascinata sul marciapiede finché non è riuscito a portarle via lo zaino.

Il giovane arrestato è stato trattenuto negli uffici della stazione dei carabinieri, in attesa del giudizio con rito direttissimo fissato per oggi in Tribunale a Cagliari.

Mercoledì, 6 settembre 2023

