Agguato nella notte al Poetto: volano calci e pugni, gravissimo un 22enne quartese. L’aggressione a notte fonda, ma davanti a diversi testimoni che hanno lanciato l’allarme nella zona del Lido: il giovane è stato accerchiato e picchiato ed è svenuto quasi subito. E nel primo weekend che conduce all’estate, gli episodi gravi a Cagliari sono stati due: l’altro in via Baylle, dove un uomo ha minacciato i carabinieri ed è stato bloccato col taser. I carabinieri indagano anche sulla vicenda del pestaggio al Poetto, si cercano gli autori del raid teppistico ma dovrebbero essere stati già individuati proprio grazie alle testimonianze. Il giovane quartese intanto, lotta nel reparto di Rianimazione per difendere la sua vita.