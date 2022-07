Aggressioni e pestaggi a Cagliari, Truzzu: “Servono più agenti e vanno bloccati gli sbarchi di migranti”

Lo chef pestato alla Marina da un gruppo di stranieri, il 30enne riempito di botte al Poetto da quattro ragazzi mentre stava facendo attraversare la strada a un suo amico disabile. A Cagliari c’è nuovamente un’emergenza legata alla malamovida e soprattutto alla sicurezza, tra baby gang e stranieri. Il sindaco Paolo Truzzu annuncia che martedì prossimo incontrerà “la ministra Luciana Lamorgese. È previsto un tavolo provinciale sulla sicurezza in prefettura, sarà l’occasione buona per parlarle di queste criticità e chiedere rinforzi”. Gli agenti in servizio sono aumentati, soprattutto la notte e nei

E, poi, “vanno fermati gli sbarchi dei migranti. Nell’ultimo periodo sono aumentati, la ministra e tutti i vari enti devono trovare il modo per bloccarli”.

weekend, ma per il sindaco non sono sufficienti: “Ne servono di più, l’ho già detto al prefetto”.