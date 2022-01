“L’episodio della violenza alla ragazza avvenuto nei giorni scorsi, mi ha turbato come uomo delle istituzioni e come padre”, ha dichiarato il primo cittadino, “. Cagliari deve essere sempre più una città sicura e tutti abbiamo il dovere di intervenire affinché certi terribili episodi rimangano solo un brutto ricordo”.

Dopo gli ultimi episodi di violenza ai danni di alcune giovani donne a Cagliari (piazza Matteotti e via Is Cornalias), stamattina si è tenuto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, richiesto dal sindaco Paolo Truzzu. Il Prefetto ha stabilito di intensificare i controlli nelle zone più a rischio, e negli orari notturni, e ha chiesto al Comune di installare più videocamere di sorveglianza per rafforzare la sicurezza di tutti i cittadini.

