Oristano

La vicenda denunciata dal sindacato Uil Pa che lancia accuse

Un detenuto ha sferrato un violento pugno al volto di un ispettore nel carcere di Massama. È l’ennesima aggressione in un istituti isolano.

Secondo quanto riferito dal sindacato Uil Pa il detenuto in precedenza aveva ricevuto una sanzione disciplinare e ha colpito con un violento pugno al volto l’ispettore che consegnava i certificati di idoneità, utili per poter inserire i detenuti nelle attività lavorative.

L’episodio è stato denunciato da Michele Cireddu, segretario regionale della Uil-Pa: “È ormai un fenomeno inarrestabile, una vergogna senza fine”, dice Cireddu, “sarebbe ora che si dimettessero sia il capo del Dap che i vertici dell’amministrazione penitenziaria. Il fenomeno delle aggressioni a danno della polizia penitenziaria è ormai dilagante. Questi episodi sono in aumento esponenziale e nessuno sembra interessarsi in maniera concreta ad arginarlo”.

Secondo la Uil-Pa, nelle altre forze di polizia è stato consegnato il taser che sinora si è dimostrato uno strumento efficace e sicuro. Alla Polizia Penitenziaria non solo non è stato consegnato nemmeno in via sperimentale ma non sono stati forniti nemmeno altri strumenti che possono prevenire e limitare le aggressioni.

“L’inerzia che dimostrano i vertici dell’amministrazione è frustrante”, riprende Michele Cireddu, “soprattutto se si considera che ricevono lauti incentivi economici per gestire un amministrazione sempre più alla deriva. Anche per la classe politica, a parte le parole di circostanza dettate dall’imminente tornata elettorale, non è producente trattare i problemi del sistema penitenziario: gli interventi non si traducono in voti e i territori di confine non sono appetibili. Ad ogni modo, un pugno sferrato ad un appartenente alla polizia penitenziaria è un pugno sferrato allo Stato che permette in silenzio questa vergogna”.

La Uil ha espresso la solidarietà al poliziotto colpito.

Sabato, 3 settembre 2022