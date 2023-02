Aggressione in un bar a Sant'Antioco, due Daspo urbani - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 18 FEB - Daspo urbano della Questura di Cagliari nei confronti di due uomini di Sant'Antioco, di 62 e 30 anni. Erano stati denunciati dai carabinieri per una aggressione all'interno di un bar di Sant'Antioco.

I fatti si riferiscono allo scorso 9 gennaio. Tutto era iniziato con le minacce del 62enne nei confronti di un avventore. Nel frattempo entrava nel locale anche un suo collega trentenne che sferrava un violento schiaffo all'orecchio della vittima. Il più anziano tratteneva l'uomo per i polsi, impedendogli di prendere il cellulare dalla giacca per chiamare i soccorsi.

La lite era stata interrotta dall'intervento del titolare del locale. Per la Questura l'episodio ha rappresentato un grave danno alla sicurezza e alla tranquillità pubblica.

La misura di prevenzione Dacur adottata vieta ai due di accedere o di stare nelle vicinanze - per la durata di un anno - di tutti i pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento di Sant'Antioco. (ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna