Aggressione in discoteca a Cagliari, emesso un daspo urbano per due giovani.

Il Questore di Cagliari, dopo l’istruttoria effettuata dalla Divisione di Polizia Anticrimine, ha emesso un provvedimento D.AC.UR. (Divieto di accesso alle aree urbane, anche detto DASPO URBANO) nei confronti di due giovani, di 26 e 23 anni, residenti nel Cagliaritano, denunciati dai carabinieri di Pirri dopo un’aggressione commessa all’interno di una discoteca del capoluogo.

I fatti risalgono al 1 gennaio scorso, quando intorno alle 4, presso una nota discoteca a Cagliari, i due giovani hanno aggredito e malmenato un avventore per futili motivi. Tale condotta ha provocato alla vittima un trauma facciale con frattura della parete mediale orbita destra e una prognosi di 30 giorni di cure.

L’episodio è accaduto in un orario notturno presso un locale di pubblico trattenimento frequentato da persone di tutte le età, tra cui numerosi giovani, i quali non si aspettano di dover assistere a tali episodi di violenza. Ha pertanto inferto un grave danno alla sicurezza e alla tranquillità pubblica e ha rappresentato un potenziale pericolo per l’incolumità.

La misura di prevenzione DACUR adottata vieta ai due di accedere – dalle 18 alle 7 – alla discoteca in cui si sono svolti i fatti nonché ai locali di pubblico trattenimento ed esercizi pubblici nelle immediate vicinanze, con il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi, per la durata di due anni.