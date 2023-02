Aggressione a un giovane in discoteca per Capodanno, dopo due mesi scoperti gli autori

Cagliari

I carabinieri hanno fatto scattare due denunce

Un ventiduenne di San Gavino Monreale, residente a Sanluri, già noto alle forze dell’ordine, e un venticinquenne di Settimo San Pietro, incensurato sarebbero i responsabili del pestaggio avvenuto la notte di capodanno all’interno della discoteca “Soho” di via Newton a Cagliari.

La vittima, un trentenne di Selegas era stato picchiato e aveva subito lesioni al capo, tanto che i medici del pronto soccorso del policlinico di Monserrato gli avevano assegnato 30 giorni di cure.

Era stato lui a denunciare l’aggressione ai carabinieri di Pirri. I militari, con metodo e pazienza, in questi mesi hanno acquisito diverse immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in loco e sono quindi passati alle audizioni a verbale delle persone che avessero potuto fornire un contributo per il riconoscimento degli autori del pestaggio.

Alla fine sono arrivati all’identificazione dei due giovani di San Gavino e Settimo, denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per lesioni personali.

Venerdì, 10 febbraio 2023

