Aggressione a colpi di machete a Cagliari, fermato un 25enne - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 27 GIU - È stato catturato questa mattina dalla Squadra mobile l'autore dell'aggressione a colpi di machete avvenuta sabato notte in via Seruci a Cagliari. Vittima un giovane di 26 anni che ha rischiato di perdere il braccio sinistro. Gli agenti, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, hanno fermato per lesioni personali gravissime e resistenza a pubblico ufficiale, Erik Masala, di 25 anni.

E' stato rintracciato all'interno di un appartamento al numero 5 di via Seruci, che aveva occupato abusivamente insieme alla fidanzata. L'intervento della Polizia non è stato semplice.

Il giovane si era barricato in casa, protetto da due Rottweiler, minacciando di far esplodere l'abitazione con il gas. Il responsabile della sezione omicidi della Squadra mobile, Michele Mecca, arrivato sul posto, è riuscito ad entrare in casa insieme ai colleghi, nonostante i due cani di grossa taglia fossero stati aizzati contro di loro, bloccando il 25enne.

Masala è stato quindi accompagnato in Questura in attesa del trasferimento in carcere. Secondo gli investigatori, l'aggressione sarebbe legata a un vecchio debito che la vittima non avrebbe mai saldato con il 25enne. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna