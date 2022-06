Aggressione a colpi di macete a Cagliari, ferito un 26enne - Sardegna

Aggressione a colpi di macete ieri notte a Cagliari. Un giovane di 26 anni è stato ricoverato all'ospedale Brotzu con la semi amputazione del braccio.

Fortunatamente, dopo un lungo intervento chirurgico, i medici sono riusciti a salvargli l'arto. Ricercato dai carabinieri l'aggressore. L'episodio è avvenuto sabato intorno alle 21:30 in via Seruci. Il 26enne, già noto alle forze di polizia, sarebbe stato avvicinato da un altro uomo con il quale avrebbe avuto una discussione. Al termine della lite il 26enne è stato ferito con un colpo di macete al braccio, l'aggressore si è poi allontanato dalla zona a bordo di un'auto. Il 26enne è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari. I medici nel corso della notte lo hanno operato e sono riusciti a ricomporre le ferite: dovrebbe cavarsela in 30 giorni. I carabinieri, raccolta la sua testimonianza e quelli dei residenti della zona, hanno avviato le indagini per individuare l'aggressore. Gli investigatori avrebbero già imboccato la pista giusta, si lavora anche per stabilire il movente.

Fonte: Ansa Sardegna