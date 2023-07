Aggredito un autista di un autobus, salvato dagli altri passeggeri

Un episodio assurdo accaduto ieri pomeriggio a Gorgonzola, vicino Milano. Un autista degli autobus ATM è stato aggredito violentemente da due persone. Il motivo della protesta e dell’aggressione è dovuto al rifiuto da parte del conducente di farli salire a bordo. A difendere il povero autista sono stati gli altri passeggeri: i due aggressori prima hanno inveito con le parole e poi hanno cominciato a sferrare pugni e spintoni.

Alcuni passeggeri hanno difeso fisicamente l’autista, altri si sono adoperati per chiamare i soccorsi e le forze dell’ordine. A testimonianza dell’accaduto anche alcuni video che stanno facendo il giro del web forniti da alcuni passeggeri, uno particolarmente significativo pubblicato da “Il Giorno” in cui si evince chiaramente la paura delle persone a bordo che contattano le forze dell’ordine e reclamano la presenza di una pattuglia in zona che non c’è.