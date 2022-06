San Nicolò d’Arcidano

Avrebbe dovuto rappresentare la Sardegna alla Festa della musica

È sotto shock Gigliola Zedda, presidente del Gruppo folkloristico arcidanese: due giorni fa a Roma è stata colpita senza motivo, in pieno giorno, da un uomo di nazionalità etiope, un senzatetto con precedenti per violenza sessuale. La maestra e ballerina folk si trovava nella capitale in occasione della Festa della musica, dove avrebbe dovuto partecipare in abito tradizionale in rappresentanza della Sardegna con la Federazione italiana tradizioni popolari (Fitp).

Zedda mostra i segni dell’aggressione subita: “Mi ha lesionato i denti di sotto e spaccato il labbro. Ora ho anche dolori alla testa, al collo, a un piede e ad un braccio”, dice, ancora scossa dall’accaduto. “Sinceramente, non pensavo di uscirne viva, sono stati momenti veramente brutti”.

Il fatto è avvenuto lo scorso martedì nella centralissima piazza Venezia. Zedda era in compagnia di Gigi Scalas (assessore della Fitp) e Giampiero Cannas. “Stavo passeggiando quando è arrivato un ragazzo, non ho fatto nemmeno in tempo a vederlo, e ha iniziato a prendermi a pugni in faccia, buttandomi per terra e continuando a picchiarmi”, racconta la donna. “L’hanno afferrato ma lui ha continuato a picchiarmi ovunque, senza motivo”, aggiunge.

L’intervento di una vigilessa – anche lei colpita al volto con veemenza dall’uomo – e poi delle forze dell’ordine ha evitato guai peggiori. Tornata in Sardegna, Gigliola Zedda è stata visitata al pronto soccorso di San Gavino Monreale. La prognosi dei medici è di 15 giorni.

“Sono senza parole perché un gesto di questo tipo non è tollerabile. È un fatto che ha sconvolto tutta la comunità. Gigliola Zedda è una bravissima professionista amata in tutta la Sardegna, da tempo collabora con l’amministrazione comunale e ogni volta che organizziamo un evento insieme siamo ben lieti di lavorare con lei”, commenta il sindaco di San Nicolò d’Arcidano, Davide Fanari.

“È un fatto che sarà difficile da dimenticare per la signora Zedda, perché è avvenuto senza motivo. Speriamo che presto si rimetta in sesto e che ritorni alla sua attività di presidente e maestra di ballo”, si augura il primo cittadino.

“Auspico pene esemplari per questi tipi di reato. Come società ci stiamo impegnando tanto per la tutela delle donne e dei più fragili e queste notizie di aggressioni immotivate scoraggiano”, conclude Davide Fanari.

Anche Emanuele Cera, consigliere regionale di San Nicolò d’Arcidano, ha scritto su facebook un messaggio di auguri per Gigliola Zedda. “Di fronte a eventi del genere si rimane decisamente esterrefatti e senza parole! Esprimo la mia totale vicinanza e faccio gli auguri di una pronta guarigione a Gigliola, con la speranza che possa rimettersi al più presto e che l’episodio accaduto possa rimanere solo un brutto incubo”.

“Spero che l’aggressore possa ricevere la giusta punizione, gesti di questo tipo non possono e non devono essere tollerati!”, ha continuato Cera.

“Torna presto Gigliola, San Nicolò ti abbraccia forte e ti aspetta ancora più pimpante ed energica di prima!”, ha terminato il suo messaggio il politico arcidanese.