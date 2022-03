Si è avvicinata un po’ troppo per accarezzarlo, lui si è spaventato, probabilmente lei ha fatto qualche movimento improvviso. E così il cane, di un vicino o di un parente ancora non è stato accertato, le si è avventato contro e l’ha morsa al viso. Immediato l’allarme e l’arrivo dei soccorsi: un’ambulanza del 118 ha portato la bambina al pronto soccorso del Brotzu, dove le sono stati applicati parecchi punti di sutura per chiudere la ferita. La piccola, terrorizzata e sotto choc ma da quanto si apprende non in pericolo di vita, è poi stata ricoverata nel reparto di Chirurgia, dove per sicurezza passerà la notte, in modo da poter essere costantemente monitorata dai medici. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio nella zona di via delle Acacie a Cagliari.

L'articolo Aggredita e morsa al viso da un cane, bimba di 6 anni ricoverata al Brotzu proviene da Casteddu On line.