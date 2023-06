Aggrediscono il comandante dei carabinieri di Lanusei, arrestati - Sardegna

Attimi di follia per due uomini di Elini, nel Nuorese, che hanno aggredito il comandante della compagnia Carabinieri di Lanusei, mentre era libero dal servizio. I due, un 39enne e un 22, sono finiti agli arresti domiciliari e sono stati denunciati per violenza privata pluriaggravata, lesione pluriaggravata e danneggiamento. Il capitano Giuseppe de Lisa è stato curato all'ospedale civile Nostra Signora della Mercede di Lanusei, ricevendo le cure del caso, con una prognosi di 10 giorni.

Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di Ilbono, del Nucleo Operativo e Radiomobile e dell'Aliquota operativa e dalla compagnia Carabinieri di Lanusei, nella tarda serata di ieri i due hanno aggredito il comandante che, a bordo del proprio scooter, dopo essersi qualificato aveva chiesto ad alcuni automobilisti lo spostamento dei loro veicoli che compromettevano la circolazione in curva nelle adiacenze in un affollato esercizio commerciale di Elini. I due uomini, non direttamente interessati dalla richiesta del comandante, hanno raggiunto l'ufficiale a bordo di un'auto, speronandolo e strattonandolo, provocandone la caduta. Poi lo hanno anche colpito ripetutamente con calci e pugni, danneggiando anche il motoveicolo.

La pronta reazione di de Lisa ha messo in fuga i due mentre l'ufficiale ha attivato subito le ricerche: grazie all'acquisizione e visione delle immagini di videosorveglianza, delle banche dati e dei social network, i due sono stati rintracciati e il veicolo sequestrato.

L'udienza di convalida è fissata per lunedì 19.



Fonte: Ansa Sardegna