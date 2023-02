Aggredisce l’ex compagna e la minaccia di morte dopo aver sfondato la porta di casa: denunciato

Cronaca La donna ora è sotto protezione

Un uomo di 43 anni di Guspini è stato denunciato per un gravissimo episodio a danno della sua ex compagna, 43 anni anche lei, originaria di San Gavino, ma residente a Guspini, dove la vicenda si è verificata. L’uomo, la notte del 7 febbraio scorso, nei pressi di un bar di Via Emilio Lussu, in evidente stato di ebbrezza alcolica, aveva aggredito la sua ex compagna, sbattendole intenzionalmente lo sportello dell’autovettura sul torace e tirandole i capelli, procurandole un trauma contusivo al torace. Subito dopo l’aveva raggiunta all’interno della propria abitazione e dopo aver sfondato la porta d’ingresso l’aveva minacciata di morte. Aveva inoltre danneggiato un telefono cellulare e alcuni oggetti presenti nel bagno, dove la donna si era rifugiata.

I carabinieri della stazione di Guspini hanno denunciato l’uomo per lesioni personali, violenza privata, minaccia, violazione di domicilio con violenza e danneggiamento.

L’indagine si è basata su riscontri testimoniali e documentali.

È immediatamente scattato il codice rosso e la donna è stata informata dai carabinieri di quali siano i centri antiviolenza presso i quali potrebbe trovare asilo nei prossimi giorni. In questo momento i militari vegliano su di lei e controllano l’uomo violento che l’ ha malmenata.

