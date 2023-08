Aggredisce la madre, distrugge casa e picchia un carabiniere: arrestato

Cronaca La donna ha raccontato di continue persecuzioni e i militari hanno attivato il "codice rosso"

Ha aggredito la madre, costringendola a scappare di casa e a rifugiarsi da dei parenti. Un uomo di trentacinque anni, disoccupato e incensurato, è stato arrestato dai carabinieri. È accaduto questa notte, intorno all’una, a Selargius.

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena e quelli della Stazione di Monserrato sono intervenuti su richiesta della madre del trentacinquenne. La donna aveva segnalato che il figlio era andato in escandescenze, al punto tale da distruggere l’interno dell’abitazione, oltre ad averla aggredita.

All’arrivo dei carabinieri, durante le fasi concitate dell’intervento, l’uomo ha anche sferrato un calcio al petto di un militare che aveva tentato di bloccarlo.

I militari hanno bloccato il trentacinquenne con una pistola elettrica taser in loro dotazione.

La mamma ha raccontando ai militari di frequenti condotte persecutorie da parte del figlio nei suoi confronti, tali da procurarle un grave stato di timore e di ansia per la propria incolumità.

La donna è stata informata sulla possibilità di rivolgersi ad un centro antiviolenza e nel frattempo è stato attivato il protocollo, noto come codice rosso.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta: è accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. Attualmente è in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, fissata per oggi presso il palazzo di giustizia di Cagliari.

