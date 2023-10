Aggredisce la fidanzata, il padre di lei e i carabinieri a San Sperate: 22enne marocchino finisce in carcere

Ieri a San Sperate, i carabinieri hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale un 22enne marocchino, disoccupato, senza fissa dimora, noto per precedenti vicende giudiziarie. I militari erano intervenuti a seguito di una lite segnalata da alcuni passanti sull’utenza 112 di pronto intervento.

L’uomo stava litigando molto vivacemente con la propria fidanzata. All’arrivo della pattuglia dell’arma i carabinieri sono stati ripetutamente spintonati dallo straniero che mostrava evidente insofferenza al controllo. Dopo vari tentativi di dialogo, vista la crescente aggressività rivolta nei confronti della fidanzata e del padre di lei, i carabinieri hanno condotto il marocchino in caserma dove lo hanno dichiarato in arresto. Dopo la redazione dei verbali descrittivi di quanto accaduto, l’uomo è stato tradotto al carcere di Uta in attesa del giudizio con rito direttissimo che si svolgerà nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.