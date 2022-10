Aggredisce la ex con spray urticante, arrestato a Sassari - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 10 OTT - È entrato nell'appartamento della sua ex fidanzata spaccando il vetro di una finestra e ha aspettato che la donna rientrasse per poi aggredirla con uno spray urticante, afferrandola per la gola e per i capelli.

L'uomo è stato arrestato a sassari, nel quartiere Luna e Sole, dagli agenti della Squadra Volante, allertati da una telefonata al 113 che segnalava le urla di una donna in un appartamento.

All'arrivo dei poliziotti, l'aggressore ha cercato di scappare scavalcando una finestra ma è stato raggiunto e bloccato. La vittima ha raccontato agli agenti di essere rientrata a casa e di aver trovato lì il suo ex fidanzato, che si è scagliato contro di lei dopo aver distrutto gli arredi di casa.

L'uomo è stato arrestato per i reati di atti persecutori e lesioni personali, e denunciato per violazione di domicilio, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. E' già stato trasferito nel carcere di Bancali in attesa della convalida del provvedimento. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna