Aggredisce i genitori con pugni e calci e li manda all’ospedale: arrestato

Iglesias

I carabinieri lo trovano mentre trasporta coltelli e balestra in una busta

Ha aggredito con calci e pugni i genitori, mandandoli all’ospedale. Un uomo di 58 anni, disoccupato e noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali dolose aggravate e porto di oggetti atti a offendere.

L’episodio si è verificato ieri a Iglesias.

I Carabinieri del Radiomobile dalla compagnia della cittadina hanno rintracciato l’uomo con due coltelli a serramanico e una balestra, armata e con dardo pronto a scoccare, che trasportava all’interno di una busta di plastica.

Le armi sono state sequestrate per eventuali futuri accertamenti e ai fini probatori.

L’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Iglesias in attesa del giudizio con rito direttissimo che si svolgerà stamattina presso il Tribunale di Cagliari.

I genitori dell’uomo, entrambi pensionati, sono stati presi trasferiti all’ospedale Sirai di Carbonia, non corrono in pericolo di vita e sono in attesa di prognosi.

Mercoledì, 23 agosto 2023

Fonte: Link Oristano