SETTIMO SAN PIETRO. Un carabiniere del nucleo radiomobile della compagnia di Quartu intervenuto insieme ad un collega per sedare una animata discussione tra extra comunitari che rischiava di degenerare, mentre cercava di calmare gli animi, è stato aggredito e morsicato da uno dei contendenti. Il militare ha riportato una profonda ferita lacero contusa ad un braccio. Soccorso da personale del 118 è stato trasportato in ospedale. Non si esclude che i medici decidano di sottoporlo ad intervento chirurgico. L’assalitore, un operaio originario della Nigeria, datosi alla fuga con l’intento di far perdere le proprie tracce, è stato poco dopo rintracciato ed arrestato dai carabinieri delle stazioni di Selargius e Monserrato, allertati dal 112, con l’accusa lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Il nigeriano al termine delle formalità di rito, così come disposto dal pm di turno, è stato associato nella casa circondariale di Uta.

Fonte: La Nuova Sardegna

