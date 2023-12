Aggredisce e picchia la moglie a Iglesias, i vicini chiamano i carabinieri

I vicini di casa hanno sentito la donna urlare e hanno chiamato i carabinieri: un 46enne è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. L’episodio è avvenuto in una abitazione a Iglesias, dove l’uomo ha selvaggiamente picchiato la moglie provocandole diverse ferite.

A fare scattare l’allarme sono stati i vicini di casa dell’arrestato che hanno sentito la compagna urlare. Sul posto è subito arrivata una pattuglia dei carabinieri che ha bloccato il 46enne. La donna è stata accompagnata in ospedale dove è stata medicata per alcune lesioni. I carabinieri stanno lavorando per capire da quanto tempo avvenivano i maltrattamenti in famiglia e hanno avviato le procedure per attivare il codice rosso.