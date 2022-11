Il provvedimento è giustificato dalla condotta violenta, in orario serale, all’interno di un luogo di intrattenimento e in una luogo particolarmente frequentato da famiglie e giovani, anche minorenni.

Ora lo spettatore violento dovrà girare al largo da quel multisala e da tutto il centro commerciale per due anni, fra le 14 e le 2 di notte, e non potrà neppure parcheggiare lì attorno: gli agenti Divisione anticrimine gli hanno notificato il D.Ac.Ur. (divieto di accesso alle aree urbane) emesso dal questore di Cagliari.

Prima si era seduto in un posto assegnato ad altri, poi aveva aggredito uno spettatore che gli aveva chiesto di spostarsi: l’aveva colpito con un pugno, spingendolo via e finendo assieme a lui sulla fila di poltrone sottostante, separata da una balaustra. Un’altra spettatrice era stata travolta durante la zuffa.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail