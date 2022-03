La persona che desidera essere cremata e tumulata in un cimitero a sua scelta, con il consenso del comune di destinazione delle ceneri, oppure dispersa in mare, potrà firmare le sue volontà nella sede dell’ impresa, la quale comunicherà al Registro Italiano delle Cremazioni la scelta della persona, evitando qualsiasi problema con gli eredi o parenti.

La dichiarazione rilasciata al momento dell’iscrizione è, a tutti gli effetti, un testamento ma non richiede pubblicazione né prevede costi aggiuntivi. Tale testamento è convalidato dal Presidente e dal Legale Rappresentante del Registro Italiano Cremazioni ed è messo in esecuzione non appena è avvenuto il decesso.

In seguito all’iscrizione al Registro si avrà legalmente e inequivocabilmente espressa la propria volontà in materia di cremazione.

In passato, per poter procedere con la cremazione del parente defunto, bisognava avere il consenso dai parenti più vicini all’estinto, da oggi è tutto molto più semplice.

