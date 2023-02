Agenzia Dogane: boom richieste per esportatori - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 08 FEB - E' positivo il bilancio, per l'anno appena trascorso, prodotto dagli Uffici delle Dogane di Cagliari e Sassari.

In crescita il rilascio delle licenze nel settore dei prodotti energetici. Con il segno più, l'ufficio delle Dogane di Cagliari che per l'anno 2022, ha rilasciato 168 licenze fiscali nel settore prodotti energetici + 12% rispetto al 2021 e 85 codici ditta, + 37% del 2021. Le richieste presentate per la somministrazione o vendita di bevande alcoliche, (minuta vendita), sono state oltre 1000, + 12,66% dell'anno precedente.

Positivo il risultato, rispetto al 2021, in ambito doganale, per l'Ufficio delle Dogane di Sassari. Si registra un trend in aumento riguardo la richiesta di autorizzazioni sia per lo status di esportatore autorizzato (+50%) che per quello di esportatore registrato (REX) con un incremento del 114%.

I funzionari dell'Agenzia Accise Dogane e Monopoli(ADM) hanno offerto rapido riscontro agli operatori economici nell'anno 2022, trattando con sollecitudine le istanze richiedenti le agevolazioni nel settore Accise, come previsto dal Testo Unico Accise, di cui al D. Lgs. 504/95 (T.U.A.).

Nell'ambito dei riaccrediti, dovuti per la riduzione delle aliquote d'accisa nel 2022, impieghi agevolati di cui a Tab. A del Testo Unico Accise n.504/95, i due Uffici della Direzione Territoriale hanno corrisposto rimborsi per 24.085.612,32 euro a fronte di 1000 istanze presentate dai soggetti beneficiari delle agevolazioni sul riscaldamento zone climatiche, forza motrice, agevolazioni Forze Armate, navigazione aerea, voli didattici etc. Nel settore Autotrasporto, agevolazione taxi e NCC e rimborsi in denaro, l'Ufficio delle Dogane di Cagliari, ha erogato 9.476.576,92 euro su 1263 istanze presentate dagli operatori del settore; invece, per crediti da dichiarazioni di consumo e usi agevolati di energia elettrica, sono stati concessi rimborsi per 1.395.551,28, euro a fronte di 17 istanze e 168 licenze fiscali nel settore prodotti energetici (+12% rispetto al 2021). (ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna