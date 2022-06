Agenti si fingono postini e trovano droga in casa,un arresto - Sardegna

Si sono presentati come postini e sono riusciti a entrare nella sua abitazione dove hanno trovato munizioni e droga. Un insospettabile 65enne è stato arrestato dai Falchi della squadra mobile della Questura di Cagliari per spaccio di droga e detenzione di munizioni. Sequestrati quasi 100 grammi di droga.

Il blitz è scattato ieri mattina dopo che da giorni i poliziotti tenevano sotto controllo l'abitazione del 65enne. Con la scusa di consegnare la posta, si sono fatti aprire la porta e una volta dentro hanno perquisito l'appartamento dove sono stati trovati 27 grammi di cocaina, 70 di marijuana e 10 cartucce per pistola.

L'uomo è stato arrestato e adesso si trova ai domiciliari.

