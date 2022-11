Cagliari

Operazione della polizia in un appartamento occupato abusivamente

Troppi strani visitatori in quell’appartamento occupato abusivamente, all’ultimo piano di una palazzina nel quartiere di is Mirrionis.

Così ieri anche alcuni agenti in borghese del Gruppo Falchi della Squadra Mobile di Cagliari si sono messi in fila con gli altri e hanno scoperto che l’inquilino – un disoccupato di 25 anni – aveva trasformato l’alloggio in una centrale per lo spaccio di stupefacenti.

I poliziotti hanno sorpreso il giovane proprio mentre vendeva una dose di cocaina.

La perquisizione nell’appartamento ha permesso di sequestrare circa 22 grammi di cocaina, divisi in 63 dosi di varie grammature pronte per essere vendute, oltre a 545 euro in contanti, che si sospetta fossero stati incassati con l’attività di spaccio.

Il giovane è stato tratto in arresto e portato nel proprio domicilio, in attesa dell’udienza di convalida in Tribunale fissata per la mattina di oggi.

