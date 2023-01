“La situazione attuale è letteralmente disastrosa”, ha concluso il segretario regionale della Uil-Pa. “Siamo davanti a un’Amministrazione incapace di trovare rimedi ed incapace di fornire soluzioni per salvaguardare l’incolumità degli agenti e questo non può essere tollerato. Se anche il Ministro (che non ricorda nemmeno il nome del Corpo di polizia che dovrebbe gestire) risulta ancora non pervenuto, la situazione è tragica. Al poliziotto aggredito va la nostra solidarietà e la nostra vicinanza”.

“Sono episodi che certificano la sconfitta del sistema penitenziario attuale”, ha commentato Michele Cireddu. “Questo fallimento sta inesorabilmente ricadendo sulla polizia penitenziaria costretta a sopperire a tutte le criticità, subendo ogni tipo di aggressione e di angheria. Forse il Governo dovrebbe comprendere che la campagna elettorale è finita da un pezzo e gli slogan in favore della polizia penitenziaria dovrebbero essere tradotti in fatti concreti prima che si verifichino tragedie irreparabili.

Fonte: Link Oristano

