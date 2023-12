After Race, grande successo per la gara di regolarità delle auto storiche a Cagliari

Grande successo per la ” After Race ” , gara di regolarita’ dedicata alle auto storiche , che si e’ svolta nel fine settimana tra Cagliari e Capoterra . Nella serata di sabato dopo la partenza alle 19,30 dal Molo S.Agostino del Porto di Cagliari si sono svolte le prime nove prove cronometrate a cui e’ seguita una appassionante ” Match Race “, gara nella quale gli equipaggi si sono sfidati a cronometro a eliminazione diretta all’ interno dell’ area portuale cagliaritana e che ha visto la Porsche 356 Pre A-C del 1954 prevalere in finale sulla Lancia Trevi del 1984 .L’ indomani dalle ore 9,00 la gara e’ripartita dal Parco dell’ Acqua di Poggio dei Pini per raggiungere poi le Saline Conti Vecchi ,il Poetto di Quartu e Monte Urpinu per poi terminare con l’ ultimo controllo orario alla Locanda Baccalamanza. Nella classifica generale definitiva Alessandro Virdis e Silvia Giordo su Porsche 356 Pre A-C del 1954 sono saliti sul gradino piu’ alto del podio precedendo Alessio Bellisai e Riccardo De Martis su Triumph Tr3/a del 1960, mentre al terzo posto si e’ classificato Federico Onnis Cugia e Marta Lao su Autobianchi Y10 del 1989 . Nella giornata di sabato al Molo S.Agostino sono state protagoniste anche delle stupende auto storiche che hanno sfilato in passerella all’ interno del circuito previsto dalla ” Match Race ” , accompagnate da una interessantissima descrizione riguardante le loro caratteristiche tecnico-costruttive che ha suscitato notevole interesse tra le persone intervenute all’ evento . Sono apparsi cosi’ al pubblico degli autentici gioielli che hanno fatto la storia dell’ automobilismo italiano ed internazionale contribuendo in modo significativo alla riuscita di una manifestazione estremamente originale e ricca di fascino. L’ evento promosso da Aci Historic Cagliari , Aci Cagliari per lo Sport e Automobil Club Cagliari ha riscosso un notevole successo ed ha registrato un altissimo gradimento presentando anche una interessantissima novita’ quale e’ stata quella della formula ” Match Race ” . Bilancio quindi assolutamente positivo per la Prima Edizione della ” After Race ” che insieme alla passione per la regolarita’del motorismo storico ha saputo anche regalare a tutti gli appassionati dei momenti di autentica emozione.