Affitti in nero, la Finanza scopre un milione di euro di redditi non dichiarati

Sassari

Lo scorso anno 72 ispezioni soprattutto lungo le coste del nord Sardegna, irregolarità nel 90% dei casi

Lo scorso anno la Guardia di Finanza di Sassari ha scoperto circa un milione di euro di redditi non dichiarati al fisco nel settore affitti e oltre 10.000 euro di imposta di registro evasa, in 72 distinti interventi ispettivi. L’attenzione dei finanzieri si è rivolta in modo particolare alle località costiere caratterizzate da forte vocazione turistica, ormai in ripresa dopo il periodo pandemico.

Controlli su diversi tipi di immobili, dai semplici bilocali ai fabbricati a uso commerciale o di deposito, fino a prestigiose ville affittate per importi considerevoli. Sono state scoperte irregolarità in oltre il 90% dei casi.

Diverse persone, residenti in vari comuni della provincia, risultavano titolari di immobili concessi in locazione ad altri soggetti o ad imprese ma non hanno mostrato ai finanzieri alcun documento fiscale, oppure hanno esibito semplici accordi scritti privi della prevista registrazione all’Agenzia della Entrate.

Numerosi i casi di contratti di locazione regolarmente stipulati e registrati, ma che i proprietari omettevano di considerare, in tutto o in parte, al momento di presentare la dichiarazione annuale dei redditi.

I controlli hanno interessato principalmente i comuni di Sassari, Olbia, Porto Torres, Tempio Pausania, Valledoria, Trinità d’Agultu, Ozieri, Sorso, Sennori, Santa Teresa di Gallura, La Maddalena, Castelsardo e Stintino.

Venerdì, 3 marzo 2023