Affidato ai servizi sociali, minaccia col coltello un avventore in un bar a Castiadas

I carabinieri lo hanno denunciato

CASTIADAS. Un quarantaseienne, disoccupato, residente a Muravera, sottoposto all'affidamento in prova ai servizio sociale, con precedenti denunce a carico, e' stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Castiadas, per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e violazione delle prescrizioni imposte dalla magistratura.

I militari hanno accertato che l'uomo, il 27 agosto, mentre si trovava in un noto bar di Olia Speciosa, una delle borgate che formano il comune di Castiadas, ha impugnato un coltello a serramanico, in maniera minacciosa, nel corso di una discussione con un altro avventore. I militari hanno pure appurato che il disoccupato si era spostato dal proprio domicilio per futili motivi non rientranti tra quelli previsti dall'ufficio di sorveglianza del tribunale di Pavia e, inoltre, che si accompagnava con una persona controindicata in quanto anch' essa in passato destinataria di diverse denunce.