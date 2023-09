Aeroporto di Linate ko, aerei fermi due ore per un guasto alle luci: centinaia di sardi bloccati

Un guasto alle luci della pista manda ko uno dei principali aeroporti italiani ed europei, quello di Milano Linate. Sono stati momentaneamente sospesi tutti gli atterraggi e i decolli e i tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema ma, nel frattempo, alcuni aerei sono stati dirottati, senza possibilità di altra scelta, negli scali di Orio al Serio e Milano Malpensa. Secondo le informazioni, aggiornate in tempo reale, fornite alle compagnie aeree da Eurocontrol i movimenti a Linate non sono possibili a causa di un malfunzionamento delle luci della pista. E, in parallelo, vengono anche segnalati ritardi elevati. All’aeroporto, praticamente fuori servizio, ci sono anche centinaia di sardi che attendono di sapere quando potranno salire le scalette del velivolo di Ita che li riporterà a Cagliari e ad Olbia. Solo dopo più di un’ora e mezza sono ripresi gli imbarchi, dopo la riparazione di un cortocircuito in un pozzetto elettrico.

“Nessuno ci ha aiutato o dato informazioni”, racconta più di un passeggero sardo a Casteddu Online. “Ci hanno solo detto che l’aeroporto era chiuso, qualcuno ha tentato di farsi riprogrammare il volo per domani. Non ci hanno dato nemmeno acqua e tutta Linate era strapiena di passeggeri imbufaliti”.

(Ha collaborato Ennio Neri)