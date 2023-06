Aeroporto C.Smeralda, primo in Italia per passeggeri Volotea - Sardegna

Oltre un milione di posti offerti sui voli da e per Olbia fa dell'aeroporto Costa Smeralda il secondo scalo per numero di passeggeri per la compagnia spagnola Volotea e il primo in Italia. Una scommessa, quella fatta dodici anni fa dal fondatore e amministratore delegato Carlos Munoz, che in un decennio ha portato la Sardegna e Olbia a decollare come destinazione di punta.

Il 5 aprile del 2012 sulla pista olbiese è arrivato il primo velivolo marchiato Volotea in assoluto, proveniente da Venezia: da allora sono diventate 28 le destinazioni servite dallo scalo gallurese, tra cui si sono aggiunte, recentemente, quelle di Madrid, Barcellona, Bilbao e Valencia.

"Il nostro obiettivo è quello di continuare ad implementare le rotte e offrire sempre più un servizio di qualità, - ha spiegato Munoz durante un incontro con la stampa - La nostra scelta di investimento in Sardegna è strategica e prevede Olbia ma anche l'aeroporto di Cagliari. Il nostro prossimo obiettivo è quello di vincere la sfida di allungare la stagione per far vivere l'isola non solo nei mesi estivi".

La compagnia Volotea opera i collegamenti giornalieri tra Olbia e Roma Fiumicino in continuità territoriale, senza compensazione economica. Proprio sulla continuità territoriale Carlos Munoz ha spiegato che "a noi la continuità territoriale interessa perché consente ai sardi di spostarsi a tariffe fisse e poi lascia libero il prezzo di mercato per gli altri. Crediamo molto in questo servizio e soprattutto vogliamo continuare a dare posti di lavoro qui a Olbia".

Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna