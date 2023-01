Aeroitalia rilancia su Olbia, voli senza aiuti e ricorso Tar - Sardegna

E' ormai guerra sui cieli della Sardegna tra le compagnie aeree che vogliono aggiudicarsi le tratte per i voli agevolati da e per l'Isola. Dopo la decisione di Volotea di volare senza compensazioni economiche tra Olbia e Fiumicino e viceversa, Aeroitalia, che aveva presentato un'offerta con un ribasso del 75% sulla stessa tratta, informa in una nota di aver dato mandato ai propri legali per ricorrere alle autorità competenti circa l'evoluzione del bando relativo alla continuità territoriale della Regione Sardegna in relazione alla tratta Olbia-Roma. Ma non solo: la nuova compagnie aerea rilancia chiedendo di poter volare, anch'essa, senza compensazioni economiche sulla stessa tratta scelta da Volotea.

"Aeroitalia chiederà al tribunale Amministrativo regionale la sospensione del bando sulla rotta in questione nell'attesa della pronuncia della Regione Sardegna e della Comunità europea circa il comportamento della compagnia aerea spagnola Volotea - si legge nel comunicato - Nelle more di tali decisioni Aeroitalia informa che verrà trasmessa all'assessorato ai Trasporti della Regione Sardegna la volontà di operare la tratta Olbia-Roma senza alcun compenso. Tale manifestata volontà non preclude il convincimento di Aeroitalia di aver diritto all'aggiudicazione in quanto vincitrice del bando sulla tratta. Aeroitalia- conclude la nota - ha informato anche l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile sollecitando i dovuti controlli circa il comportamento della compagnia aerea Volotea".

La compagnia spagnola aveva presentato offerte per i voli con la compensazione economica, ma nella graduatoria era stata scalzata da Ita e Aeroitalia, con quest'ultima che si era aggiudicata il primo posto su entrambe le rotte di Olbia (Milano e Roma) con un ribasso d'asta del 75%.



Fonte: Ansa Sardegna