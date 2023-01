Aerei: Volotea può vendere subito biglietti Olbia-Roma - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 18 GEN - Volotea potrà metter in vendita i biglietti sulla tratta Olbia-Roma Fiumicino e ritorno dal 17 febbraio in poi. Lo ha confermato all'ANSA l'assessore regionale dei Trasporti Antonio Moro. "I nostri uffici hanno autorizzato questa mattina il vettore spagnolo in via provvisoria con un mese di anticipo rispetto alla scadenza del 16 febbraio prossimo". Dopo il passaggio tecnico autorizzativo dell'Enac, che avviene normalmente in tempo quasi reale, la compagnia potrà inserire la vendita online. "Come previsto dalla normativa europea di settore - ha precisato l'assessore - ai passeggeri sarà garantita la riprotezione qualora l'assegnazione finale delle rotte dovesse mutare".

Sulla tratta Olbia-Milano, invece, manca l'autorizzazione a AeroItalia ma dovrebbe arrivare entro la giornata.

Si attende ancora, invece, dopo una settimana dall'autorizzazione la vendita dei biglietti di Ita Airways sulle tratte da Cagliari per Linate e Fiumicino, ma è una questione di ore: dopo il via libera dell'Enac che ha verificato la disponibilità degli slot, manca solo il passaggio tecnico sul sito del vettore.

Per quanto riguarda il caso Alghero, l'assessore Moro ha assicurato che entro questa settimana sarà pubblicato il bando nell'ambito della trattativa negoziata per invitare le compagnie che hanno partecipato al bando andato deserto, insieme a tutti i vettori che hanno interesse a volare sullo scalo del nord-ovest "in condizione di assoluta trasparenza e non discriminazione".

(ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna