Aerei: voli su Alghero, Milano a Ita e Roma a AeroItalia - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 14 FEB - È chiusa definitivamente la procedura negoziata per le rotte in continuità territoriale tra l'aeroporto di Alghero e quelli di Milano Linate e Roma Fiumicino.

Alle 13 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte da parte dei vettori che fossero eventualmente interessati a operare le tratte senza le compensazioni economiche degli oneri di servizio pubblico: come ampiamente previsto nessuno si è fatto avanti. Sono rimaste in campo , dunque, solo AeroItalia e Ita Airways, che ieri avevano presentato le offerte per entrambe le rotte con le compensazioni economiche.

Così l'Assessorato regionale dei Trasporti, dopo l'esame delle proposte tecniche e l'attribuzione dei punteggi, ha provveduto ad assegnare ufficialmente le tratte e chiudere la procedura: Ita Airways opererà l'Alghero-Milano Linate in esclusiva, con un offerta ribassata dello 0,15% pari a 2.005.089 euro, mentre la linea per Roma Fiumicino è stata assegnata, sempre in esclusiva, a AeroItalia che ha offerto il 10% in meno di Ita, 2.878.695 euro.

Con la determinazione dell'aggiudicazione definitiva in mano ora le compagnie, appena l'Enac darà l'ultimo ok, potranno mettere in vendita i biglietti sul filo di lana. Il vecchio bando, infatti, cessa i suoi effetti tra due giorni, giovedì 16.

(ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna