Aerei: Schlein, "Giunta Solinas totalmente inadeguata" - Sardegna

(ANSA) - OLBIA, 04 FEB - "Ho il piacere di vivere la Sardegna da almeno 20 anni e ho visto come sia più difficile ultimamente collegarsi e raggiungerla. Mi chiedo dove sia il presidente della Regione e cosa stia facendo per risolvere seriamente il problema della continuità territoriale." Così Elly Schlein, candidata alle primarie del Partito Democratico oggi a Olbia.

"Lo dico da mesi, sulla vicenda della continuità territoriale c'è una totale inadeguatezza da parte di questo governo regionale e questo crea disparità per i sardi. Ci deve essere una interlocuzione più seria ed è necessario cercare soluzioni complete al problema che riguarda anche la mobilità interna".

E sul futuro dell'isola e sulle diverse possibilità di poter investire su nuove forme di turismo, la Schlein ha parlato dei numerosi finanziamenti europei per esempio sulle ciclovie: "Voi avete un territorio meraviglioso da scoprire anche attraverso le ciclovie, nuove idee di sviluppo del turismo. In altri Paesi queste cose già ci sono e lavorano e l'occupazione sostenibile e rispettosa dell'ambiente è cresciuta. Dobbiamo batterci oggi dall'opposizione per andare sempre più in questa direzione".

(ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna