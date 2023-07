Aerei, sabato nero in Sardegna: tanti voli cancellati e partenze ritardate senz'aria condizionata

Sabato nero per chi deve viaggiare in aereo anche in Sardegna, c’è lo sciopero dei lavoratori di carico, scarico e settore handling dalle 10 alle 18, col supporto di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Cinquanta voli cancellati da e per gli aeroporti sardi in una primissima tranche, e il totale potrebbe aumentare. Le ragioni dello sciopero? Il rinnovo del contratto di settore scaduto da più di sei anni.

E tra i pochi voli operativi non mancano le beffe. L’Elmas-Fiumicino di Ita che sarebbe dovuto decollare alle 7:20 è partito solo alle 8:40. “Aria condizionata guasta e problemi tecnici all’interno del velivolo”, racconta uno dei passeggeri a bordo, il cagliaritano Simone Marrocu, diretto con l’avvocato Gianfranco Piscitelli a Roma per un incontro di lavoro urgente. “Ci siamo sentiti sequestrati, alla fine l’aereo, con a bordo tanti passeggeri, è decollato dopo oltre un’ora”.