Aerei: oggi offerte dei vettori per voli agevolati Sardegna - Sardegna

Le compagnie aeree hanno tempo sino alle 13, quando scadranno i termini per la presentazione delle offerte per le tratte agevolate della continuità territoriale aerea da e per la Sardegna. Nel pomeriggio è prevista l'apertura delle buste e si saprà quante compagnie hanno partecipato, con l'intenzione di offrire le rotte per Milano-Linate e Roma-Fiumicino con gli oneri di servizio pubblico e con la compensazione.

Alle 15 si insedierà la commissione, composta da tecnici e funzionari dell'assessorato regionale dei Trasporti, che avrà il compito di aprire le buste in seduta pubblica, a seguire, in sessione riservata saranno valutate le offerte tecniche, e nuovamente in seduta pubblica sarà eseguito il confronto con l'offerta economica e saranno stilate le graduatorie delle singole tratte. Non ci vorrà più di qualche giorno, assicura l'assessore Antonio Moro all'Ansa, entro il 31 gennaio l'obiettivo è procedere con l'aggiudicazione provvisoria delle tratte.

L'apertura delle buste darà luogo a una procedura di aggiudicazione provvisoria, perché per avere l'assegnazione definitiva si dovrà attendere il 31 gennaio, per le clausole: fino a quella data infatti altre compagnie potranno decidere di offrire i voli a tariffa agevolata, ma senza la compensazione economica, come è accaduto nell'ultimo anno con Ita e Volotea.

Prima dell'assegnazione definitiva i biglietti non potranno essere messi in vendita, presumibilmente non prima dei primi giorni di febbraio.

Secondo quanto appreso al momento le compagnie interessate sarebbero le due già titolari delle tratte, Ita e Volotea, che però avevano deciso di fare un passo indietro a causa dei rincari, ma all'orizzonte spunta anche la neonata AeroItalia, con sede a Roma e una flotta iniziale di tre Boeing 737-800, che sarebbe interessata ai collegamenti con lo scalo di Olbia.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna